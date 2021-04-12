Diyanet fetvasına göre ağlamak orucu bozar mı? Ağlayınca oruç bozulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadeti yapılmaya başlanacak. Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar davranışlarından sorumlu tutulmaktadır. Niyet ettikten sonra sabah ezanı ile oruç başlamaktadır. İftar saatine kadar oruçlarının bozulmaması gerektiğinden bu bağlamda doğru bilinen yanlışlar da araştırılmaya başlandı. Bunlara bir örnek de "Ağlayınca oruç bozulur mu?" sorusunun yanıtı olmaktadır. Buna göre; ağlamak orucu bozar mı? Ağlayınca oruç bozulur mu?

İşte yanıtı!

AĞLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler davranışlarından sorumludur. Niyet edildikten sonra sabah ezanı ile oruç başlanır. Oruç tutarken davranışlarımız oldukça doğru şekilde olarak orucumuzu bozacak durumlara sebebiyet verilmemelidir. Oruç tutarken kişiler hayatın getirdiği stres ve üzüntüden dolayı ağladıkları zaman olabiliyor. Ağladığımız zaman yutkunuruz ve gözlerimden yaş geldiğinden dolayı orucumuzun bozulup bozulmadığını merak edenler oluyor.

Oruçlu olduğumuz zaman ağlamamız herhangi bir şekilde orucumuzu bozmaz. Orucu bozan durumlar içilen, yenen bir şey yada birliktelik durumlarda orucumuz bozulmaktadır. Ağladığımız zaman ağzımıza herhangi bir su girmediğinden dolayı orucumuz bozulmayarak tutmaya devam edebiliriz. Orucumuza zarar vermeyerek devam edilebilir.

Ağda yapmak orucu bozar mı? Ağda yapınca oruç bozulur mu?

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