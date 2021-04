Anamur’da sokak hayvanları aç kalmıyor

Mersin'in Anamur ilçesi Hayvanları Koruma Derneği gruplar halinde kuru mama, restoranlardan alınan yiyecek atıkları ve fırınlardan toplanan ekmekleri ve onlarca paket makarna pişirerek aç hayvanlara dağıtıyorlar.

Sahipsiz hayvanları elleriyle besleyen hayvan severler, can dostlarını beslerken bir taraftan da onlara özel ilgi göstererek dakikalarca sevip, oyun oynuyorlar.



Dernek üyeleri ve hayvan severler havaların soğuk geçmesi ve yağışlı olması nedeniyle sahipsiz can dostların karınlarını doyuruluyorlar. Kent merkezine göre Toroslarda mevsim daha sert geçiyor, gönüllü ekipler aç kalan can dostlarını kendi imkanlarıyla topladığı yiyeceklerle aç hayvanlara adete ziyafet çektiriyorlar.