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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:53

'da sahur saat kaçta? İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati

Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ile beraber sahur saatleri ve imsak vakti saati de belli oldu. Müslümanlar İslamiyet’te büyük önem taşıyan bu mübarek ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirmiş olacak. Akşam saatleriyle beraber milyonlarca kişi “Ankara’da sahur saat kaçta?” sorusuna yanıt aramaya şimdiden başladı. Mübarek ayında oruçlarını tutacak olan Müslüman âlemi bu gece ilk sahurunu gerçekleştirecek. İşte Ankara’da İşte İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati!

Ankara'da sahur saat kaçta? Sorusu akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu gece ilk sahurlarını gerçekleştirecek olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. On bir ayın sultanı olan bu mübarek aya kavuşmanın huzuruyla beraber bu ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olan binlerce kişi imsakiyede yer alan ezan saatlerini takip ediyor. Buna göre; Ankara'da sahur saat kaçta? İşte 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati!

Ankara ilk imsak saati: 04:38

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

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Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati
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