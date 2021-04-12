Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati

Ankara'da sahur saat kaçta? Sorusu akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu gece ilk sahurlarını gerçekleştirecek olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. On bir ayın sultanı olan bu mübarek aya kavuşmanın huzuruyla beraber bu ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olan binlerce kişi imsakiyede yer alan ezan saatlerini takip ediyor. Buna göre; Ankara'da sahur saat kaçta? İşte 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati!