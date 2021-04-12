Ankara'da sahur saat kaçta? 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati

Ankara'da sahur saat kaçta? Sorusu akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu gece ilk sahurlarını gerçekleştirecek olan Müslüman alemi Diyanet tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. On bir ayın sultanı olan bu mübarek aya kavuşmanın huzuruyla beraber bu ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olan binlerce kişi imsakiyede yer alan ezan saatlerini takip ediyor. Buna göre; Ankara'da sahur saat kaçta? İşte 2021 Ankara İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati!
Ankara ilk imsak saati: 04:38
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
İzmir İmsak Vakti: 5.05
İzmir İftar Vakti: 19:52
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