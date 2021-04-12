Anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Olay, Erenler'e bağlı Tabakhane Mahallesi 4009 Sokak'ta meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Nurcan Bakan ile çocukları Mihrace, Sümeyye ve Ömer Bakan zehirlendi.







Sabah annesini ve kardeşlerini uyandıramayan çocuklardan biri, alt katta yaşayan amcasını telefonla arayarak, durumu anlattı. Eve giren amca, kapı ve pencereleri açıp, hava almalarını sağlarken, sağlık ekibi çağırdı.







İhbarla gelen sağlık görevlileri, anne Nurcan Bakan'ı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, çocukları ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.