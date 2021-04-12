Annelerin evlat nöbetine 588’inci gününde 226’ıncı aile katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eyleminin 588'inci gününde aile sayısı 226'ya yükselirken, şu ana kadar 24 anne evladına kavuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Dilan Basir'in ablası Hülya Bayar Batman'dan gelerek Diyarbakır'daki evlat nöbetine dâhil oldu. Kızının terörün elinden kurtarmak için çok mücadele ettiğini belirten abla Bayar, "Kardeşi, Van'da 2014 yılında evden işe gidiyorum diyerek ayrıldı. Ancak akşam eve dönmediği. 'Dağa gidiyorum beni merak etmeyin' şeklinde not bıraktı. Kardeşimi kandırıp, beynini yıkadılar. Dağa gidecek bir insan değildi" dedi. HDP'liler tarafından kandırılıp dağa gönderilen Dilan'ın dağda olduğunu öğrendikten sonra 2015 yılında annesinin Kuzey Irak'a gittiğini belirten abla Hülya Bayar, "Kardeşimi PKK'nın elinden almak için Kuzey Irak'a giden annem onunla yüz yüze görüştü, kardeşimin beyninin yıkandığını söylediler. Görüştükten sonra annemin ayrıldığı Dilan'dan bir daha haber alamadık. Onu evine getirmek için çok mücadele ettik" ifadelerini kullandı.