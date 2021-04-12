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Giriş Tarihi: 13.4.2021 03:01 Son Güncelleme: 13.4.2021 03:01

2021 - ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Antalya İmsakiye 2021 - Antalya imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Antalya ilimizde yaşayanlar “2021 ” ile ilgili detayları merak ederek Antalya sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Antalya sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Antalya İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Antalya'da yaşayanlar tarafından merak edilerek Antalya sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

ANTALYA İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Antalya İmsakiye 2021 ile birlikte Antalya sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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ANTALYA İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Antalya İmsak Vakti: 4:55
  • Antalya İftar Vakti: 19:37

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Antalya İmsakiye 2021 - Antalya imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
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