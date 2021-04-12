Ardahan İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Ardahan iftar ve sahur saatleri!

Diyanet tarafından yayımlanan 2021 Ardahan imsakiye ile beraber İftar ve sahur saati de belli oldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Ardahan'da sahur vakti ve iftar saat kaçta? Soruları ile araştırılan il il İmsakiye takvimi Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu. Ramazan ayının ilk günüyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; Ardahan'da iftar ve sahur vakti saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak? İşte 2021 Ardahan Ramazan imsakiyesi…
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
İzmir İmsak Vakti: 5.05
İzmir İftar Vakti: 19:52
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