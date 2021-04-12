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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:36

Arsuz'da evde nüfus hizmeti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Arsuz'da evde nüfus hizmeti

’ın Arsuz ilçesinde Nüfus Müdürlüğü ekipleri 75 Yaş üstü ve kuruma gelemeyenlere evinde hizmete başladı.

Her yaşta olup yatalak durumda olanlar ile 75 yaş üstü olup kuruma gelemeyecek durumda olanlar için evinde parmak izi alarak kimlik yenileme ve adres beyanı gibi işlemlerin vatandaşın ayağına götürülmesi hizmeti veriliyor. İçişleri Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce başlatılan bu uygulamayla büyük bir kolaylığın başlatıldığını belirten Kaymakam Sarı işlemin birine yerinde katılarak vatandaşların tepkisini yerinde dinledi.

Çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar ve muhtarlar uygulamayı hayata geçiren emeği bulunan herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Aynı gün ayrıca kurumca Kaymakam Sarı'ya desteklerinden dolayı doğum belgesi hediye edildi.

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Arsuz'da evde nüfus hizmeti
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