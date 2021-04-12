Asansör kabini gelmeden içeri girdi, ikinci kattan boşluğa düştü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Nuripaşa Mahallesi'nde yer alan bir iş merkezi içerisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Rasul Muradi (26), arkadaşlarıyla beraber çay içmek için ikinci katta bulunan bir kıraathaneye geldi. Rasul Muradi, çayını içtikten sonra tekrar zemine kata inmek için asansöre doğru yöneldi. Asansör kapısını açan Rasul, kabinin henüz gelmediğini fark edemeyince içeriye doğru adım attı. Boşluğa düşen Rasul, ikinci kattan beton zemine çakıldı. Rasul'un asansör boşluğuna düştüğünü fark eden arkadaşları durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Muradi'yi düştüğü yerden kurtardı. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İÇERİ BAKMADAN GİRDİ

Rasul Muradi'nin arkadaşı Mahmood Rauf, "Çay içiyorduk. İşimizin bitince asansöre doğru gittik. Kapıyı açtı, içeri bakmadan girdi. Boşluğa düştü, yaralandı." diye konuştu.