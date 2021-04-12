Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri "Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde de devam eden aşılama süreci Ramazan ayıyla soru işaretlerine neden olmuştu. Vatandaşlar "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna ait yanıt için gözünü Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevirdi. Bu kapsamda son noktayı koyan Diyanet'e göre; aşıların içerisinde besleyici gıda veya vitamin bulunmaması nedeniyle herhangi bir sakınca olmadığı dile getirdi. Aşı orucu bozar mı, zedeler mi? soruları halen birçok kişi tarafından yanıt aramaya devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Salgın sebebiyle bu sene kalabalık iftar sofralarının olmayacağını belirten Erbaş, "Bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız ayni ve nakdi yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan vesilesiyle yardım organizasyonlarımız olacaktır. Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla toplamda 61 milyonluk yardım yapacağız" dedi.
'AŞI ORUCU BOZMAZ'
Öte yandan vatandaştan yoğun olarak 'Oruçluyken aşı olabilir miyiz?' soruları aldıklarını belirten Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.
TERAVİH NAMAZLARI EVDE
Ayrıca salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli.