Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri "Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı
Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:07 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:16

Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri " olmak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı

Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı? sorusunu yanıtladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aşı uygulamaları devam ederken bu sene Ramazan ayının gelmesiyle gözler “ orucu bozar mı?” sorusunun yanıtına çevrilmişti. geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili soruya yanıt verdi ve son noktayı koydu. Buna göre; aşıların içeriğinin önemli olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı, aşıların çoğunluğunda besleyici vitamin ve gıda olmadığını bildirirken bu kapsamda orucu zedelemeyeceğini bildirdi. Aşı orucu bozar mı, zedeler mi? soruları Ramazan ayı gelmeden milyonların yanıt aramaya başladığı konuların başında geliyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde de devam eden aşılama süreci Ramazan ayıyla soru işaretlerine neden olmuştu. Vatandaşlar "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna ait yanıt için gözünü Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevirdi. Bu kapsamda son noktayı koyan Diyanet'e göre; aşıların içerisinde besleyici gıda veya vitamin bulunmaması nedeniyle herhangi bir sakınca olmadığı dile getirdi. Aşı orucu bozar mı, zedeler mi? soruları halen birçok kişi tarafından yanıt aramaya devam ediyor.

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Koronavirüs için aşı olmak orucu bozan durumlardan mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı ' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Salgın sebebiyle bu sene kalabalık iftar sofralarının olmayacağını belirten Erbaş, "Bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız ayni ve nakdi yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan vesilesiyle yardım organizasyonlarımız olacaktır. Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla toplamda 61 milyonluk yardım yapacağız" dedi.

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Koronavirüs için aşı olmak orucu bozan durumlardan mı?

'AŞI ORUCU BOZMAZ'

Öte yandan vatandaştan yoğun olarak 'Oruçluyken aşı olabilir miyiz?' soruları aldıklarını belirten Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Koronavirüs için aşı olmak orucu bozan durumlardan mı?

TERAVİH NAMAZLARI EVDE

Ayrıca salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri "Koronavirüs aşısı olmak orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA