Astım hastaları oruç tutabilir mi? Astım hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Astım hastalığı, toplumun büyük bir kesiminde görülüyor ve günlük hayatı zorlaştıran belirtilere sebep oluyor. Bu hastalıktan muzdarip olanlar nefes açıcı spreyler ve buhar makinesi kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle oruç esnasında yaşanacak bir "astım krizinde ilaç kullanmak orucu riske atar mı, astım hastaları oruç tutabilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorulara yanıt verdi.

ASTIMI OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Astım belirtileri arasında en çok göze çarpan ve hastayı zor durumda bırakan olgu nefes darlığı ve öksürük krizleridir. Hasta kriz anında nefes alamaz ve dışarıdan bir yardıma ihtiyaç duyar. Bu noktada inhaler olarak adlandırılan ve astım hastalarının kullandığı sprey olan astım ilaçları devreye girer. Bu durumu yaşayan hastalar, "Astım ilaçları orucu bozar mı?" ya da "Fısfıs kullanmak orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor.