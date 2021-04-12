Aydın İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Aydın’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Aydın'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Aydın'da sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Aydın Ramazan İmsakiyesi ile Aydın iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
AYDIN İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021
Aydın Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Aydın iftar saati ve sahur vakti şöyle;
Aydın ilk imsak saati: 05.04
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
İzmir İmsak Vakti: 5.05
İzmir İftar Vakti: 19:52
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