Bartın İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Bartın iftar ve sahur saatleri!

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 13 Nisan Bartın iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini gerçekleştirmenin huzuruyla dolup taşıyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bugün Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Bartın imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri…