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Haberler Yaşam Haberleri Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…
Giriş Tarihi: 12.4.2021 12:15

ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın devam etmesi nedeniyle salgına ve vakalara karşı alınabilecek önlem ve tedbirlerin değerlendirileceği ne zaman sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan kritik toplantı sonrası yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tam kapanmanın olup olmayacağı kritik toplantının gündeminde değerlendirilecek. Bu kapsamda; ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi!

58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna girmesi ile birlikte getirilen Cumartesi yasaklarının ardından Ramazan ayında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği, tam kapanma gibi konular 'nda değerlendirilecek. Son dönemde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ek tedbir ve önlemler öne çıkanlar arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan ne zaman yapılacak, bugün var mı? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) saat 17:00'da toplanması bekleniyor. Toplantının ardından ise 19:30'dan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı öngörülüyor.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

'nın bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde saat 17:00'de bir araya gelmesi bekleniyor. Salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

İlk olarak Sağlık Bakanlığı yapılacak.

Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virus oranı yüzde 85'e ulaştı.

Test pozitif oranı yüzde 18'e yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66 ulaşmış durumda.

Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.

Toplantıda bu nedenle okulara yönelik bir değerlendirme de yapılacak.

Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

SALI GÜNÜ KABİNE

Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak.

Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek.

Ramazan Ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.

Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…
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