Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna girmesi ile birlikte getirilen Cumartesi yasaklarının ardından Ramazan ayında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği, tam kapanma gibi konular Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Son dönemde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ek tedbir ve önlemler öne çıkanlar arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında…
Bilim Kurulu Toplantısı'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) saat 17:00'da toplanması bekleniyor. Toplantının ardından ise 19:30'dan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı öngörülüyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde saat 17:00'de bir araya gelmesi bekleniyor. Salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.
İlk olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak.
Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virus oranı yüzde 85'e ulaştı.
Test pozitif oranı yüzde 18'e yoğun bakımların doluluk oranı ise yüzde 66 ulaşmış durumda.
Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla, çocuk vakalar da arttı.
Toplantıda bu nedenle okulara yönelik bir değerlendirme de yapılacak.
Bilim Kurulu toplantısında tüm bu veriler ışığında bir tavsiye raporu hazırlanacak.
SALI GÜNÜ KABİNE
Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak.
Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.
Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler yalnızca paket servisle hizmet verebilecek.
Ramazan Ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de izin verilmeyecek.
Vaka sayılarındaki rekor artışla birlikte, bunlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu.