Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında…

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın devam etmesi nedeniyle salgına ve vakalara karşı alınabilecek önlem ve tedbirlerin değerlendirileceği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan kritik toplantı sonrası yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Özellikle Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tam kapanmanın olup olmayacağı kritik toplantının gündeminde değerlendirilecek. Bu kapsamda; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi!

58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna girmesi ile birlikte getirilen Cumartesi yasaklarının ardından Ramazan ayında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği, tam kapanma gibi konular Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilecek. Son dönemde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle ek tedbir ve önlemler öne çıkanlar arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde bugün (12 Nisan 2021 Pazartesi) saat 17:00'da toplanması bekleniyor. Toplantının ardından ise 19:30'dan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı öngörülüyor.