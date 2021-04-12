Bolu Dağı’nda 20 cm kar

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişinde kar yağışı ile sis etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı'nda perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün de devam etti. Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar küreme çalışması sayesinde yolda kar tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede ayrıca yer yer sis de etkili oldu. Sis, Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. DHA