Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve 5 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.