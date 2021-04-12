Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu?

Mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu özel ayda Müslümanlar oruç tutma, namaz kılma gibi ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günde orucu bozarım tedirginliği her vatandaşta bulunuyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve burun kanayınca oruç bozulur mu? sorusuna haberimizin içerisinde yer verdik…
Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.
Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;
"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)
Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.