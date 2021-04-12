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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:10 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:19

fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu?

Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu?

11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte oruç ile ilgili çok sayıda soru vatandaşların aklına takılmaya devam ediyor. İlk günlerdeki orucu bozarım tedirginliği herkeste bulunurken, vatandaşların arama motorları üzerinde en çok arattığı sorular arasında ‘Burun kanaması orucu bozar mı?’ sorusu yer alıyor. Oruçluyken burnun kanarsa orucum bozulur mu? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik…

Mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu özel ayda Müslümanlar oruç tutma, namaz kılma gibi ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günde orucu bozarım tedirginliği her vatandaşta bulunuyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve burun kanayınca oruç bozulur mu? sorusuna haberimizin içerisinde yer verdik…

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI? BURUN KANAYINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.

Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)

Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

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Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu?
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