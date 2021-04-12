Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Burun kanayınca oruç bozulur mu?

Mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu özel ayda Müslümanlar oruç tutma, namaz kılma gibi ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günde orucu bozarım tedirginliği her vatandaşta bulunuyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve burun kanayınca oruç bozulur mu? sorusuna haberimizin içerisinde yer verdik…

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI? BURUN KANAYINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.