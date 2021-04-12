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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:11 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:19

fetvasına göre orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi?

Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi?

ibadetini yerine getiren kişiler burun kanamasının oruca zarar verip vermediği konusunda detayları merak ediyor. Bu noktada “ orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi?” soruları yanıt aramaya başladı. bu noktada konuyla ilgili olarak detayları duyurmuş ve merak edilen tüm bu soruları yanıtlamıştı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak üzere oruç ibadetlerini yerine getiriyor olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar bazı konularda detayları merak ediyor. Burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi? soruları bu noktada yanıt arıyor. Diyanet'e göre; Oruç ancak kanın kasten yutulması durumunda bozulmaktadır. İşte konuyla alakalı bilinmesi gereken detaylar…

Burun kanaması orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile burun kanayınca oruç bozulur mu?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.

Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

"Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286)

Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan'ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

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Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi?
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