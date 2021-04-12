Diyanet fetvasına göre burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak üzere oruç ibadetlerini yerine getiriyor olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Bu kapsamda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar bazı konularda detayları merak ediyor. Burun kanaması orucu bozar mı? Ramazanda burun kanaması orucu zedeler mi? soruları bu noktada yanıt arıyor. Diyanet'e göre; Oruç ancak kanın kasten yutulması durumunda bozulmaktadır. İşte konuyla alakalı bilinmesi gereken detaylar…