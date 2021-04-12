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Giriş Tarihi: 12.4.2021 14:38

Çiğ köfteli sıra gecesi yaptılar polise basıldılar

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çiğ köfteli sıra gecesi yaptılar polise basıldılar

’da kısıtlamaya rağmen bir iş yerinde toplanan 11 kişi sıra gecesi düzenledi. O anlar sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılınca polis tarafından basıldılar. Şahıslara toplamda 34 bin TL para cezası kesildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'ndeki iş hanında ofisi bulunan V.E. kısıtlamalara rağmen 10 arkadaşını daha ofise davet etti. Çiğ köftelerin yoğurulduğu, bağlama çalıp türkülerin söylendiği sıra gecesi düzenleyen 11 kişi, o görüntülerin sosyal medya hesaplarından canlı paylaşılması üzerine polise yakalandı. Yayını izleyen polis ekipleri, V.E.'nin ofisinin adresini belirleyip, baskın düzenledi. Ofisteki eğlencede yer alan V.E. dahil 11 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL ceza uyguladı.

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Çiğ köfteli sıra gecesi yaptılar polise basıldılar
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