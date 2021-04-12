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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:12 Son Güncelleme: 12.4.2021 18:14

Çılgın sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? - bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günü düzenlenen Çılgın sonuçları için bu akşam da çekiliş saatine doğru milyonların araştırmaları hız kazandı. Devretmesiyle beraber 138 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye şans oyunu severlerin büyük ilgisini görüyor. Bu noktada “ sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bilet dolduran kişiler canlı yayın üzerinden çekilişi naklen takip ediyor. İşte 12 Nisan sonuçları sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için binlerce şans oyunu sever akşam saatleriyle beraber gözünü Milli Piyango resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan çekilişe çevirdi. İkramiyenin 138 milyon TL'yi geçmesiyle beraber bu şans oyununa büyük bir ilgi yoğunluğu yaşanırken konuyla ilgili olarak "Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 12 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar kamuoyuna duyurulacak.

12 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango tarafından haftanın üç günü düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çekilişte altı bilenen olmamasıyla beraber bilindiği üzere ikramiye devretmiş ve son zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu kapsamda online ortamdan veya bayilerden bilet dolduran vatandaşların gözü MPİ Tv'de!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Nisan Sayısal Loto sonuçları: 5 - 21 - 30 - 43 - 45 - 60 + 39 (Joker)

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!
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