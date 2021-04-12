Cinayet gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Polisi alarma geçiren kaza saat 22.30 sıralarında, Antalya- Korkuteli Karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya'ya giden Yahya Doğan'ın yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Osman K. (41) yönetimindeki tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi.

Otomobilin hurda haline dönüştüğü kazada araçta bulunan Mustafa Kalkay (40), Adem Çatak (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yahya Doğan ile Hüseyin Işık hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Korkunç kazanın ardından ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin Işık'ın durumunu ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan sürücü Yahya Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KARANTİNADAN YENİ ÇIKMIŞ

Kazada hayatını Mustafa Kalkay'ın koronavirüs hastalığından yeni kurtulduğu ve karantina sürecinin iki gün önce sona erdiği öğrenildi. Döşemealtı ilçesinde olan 4 kişinin hafta sonu Çığlık Yaylasına gittikleri, iki günü burada geçirdikten sonra akşam Döşemealtı'ndaki ilçeye geri dönmek üzere yola çıktıklarında kaza geçirdikleri kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Diğer yandan kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Adem Çatak'ın sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı 'Allah kimseye kaldıramayacağı acı yaşatmasın' şeklindeki paylaşımı dikkati çekti. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kalkay'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Adem çatak ve Hüseyin Kalkay Çığlık Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arsında toprağa verildi.