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Haberler Yaşam Haberleri Denizli, Diyarbakır ve Erzurum İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Denizli, Diyarbakır ve Erzurum Ramazan İmsakiyesi!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:52

Denizli, ve Erzurum İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Denizli, Diyarbakır ve Erzurum Ramazan İmsakiyesi!

Denizli, Diyarbakır ve Erzurum İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Denizli, Diyarbakır ve Erzurum Ramazan İmsakiyesi!

tarafından yayımlanan 2021 Denizli, ve Erzurum imsakiye ile beraber İftar ve sahur saati de belli oldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Denizli, Diyarbakır ve Erzurum’da sahur vakti ve iftar saat kaçta? Soruları ile araştırılan il il İmsakiye takvimi üzerinden duyurulmuştu. Ramazan ayının ilk günüyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; Denizli, Diyarbakır ve Erzurum’da iftar ve sahur vakti saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak? İşte 2021 Tekirdağ Ramazan imsakiyesi…

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 13 Nisan Denizli, Diyarbakır ve Erzurum iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini gerçekleştirmenin huzuruyla dolup taşıyor. Peki, 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Bugün Denizli, Diyarbakır ve Erzurum'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Denizli, Diyarbakır ve Erzurum imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri…

Denizli ilk imsak saati: 04.59

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Erzurum ilk imsak saati: 04.05

ERZURUM İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

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DİYARBAKIR SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Denizli, Diyarbakır ve Erzurum İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Denizli, Diyarbakır ve Erzurum Ramazan İmsakiyesi!
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