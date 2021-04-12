Derik'te bugüne kadar 50 bin ağacı tek başına aşıladı

Dünyaca ünlü Mardin Derik "Halhalı" zeytinin aşılamasına ömrünü adamış 53 yaşındaki Mustafa Baki, emekli olmasına rağmen ağaçtan ve ormandan uzaklaşamadığını ve "Ormancılık görevde değil mezarda biter"dedi.

Bugüne kadar büyük çoğunluğu zeytin olmak üzere 50 binin üstünde ağaç aşıladığını anlatan Baki, "Mazıdağı Orman İşletme Şefliğinde 25 yıl çalıştıktan sonra 1,5 yıl önce emekliye ayrıldım. Bağımı ağaçlarla koparamıyorum. Ağaçla iç içe yaşamayı seviyorum. Ölünceye kadar bu işe devam edeceğim. Emekli olduktan sonra gönül verdiğim ağaçları yaşatmak için her gün sabah saatlerinde ağaçlara kalem aşısı yapıyorum. Geçen yıl 7 bin ağaca aşı yaptım. Bu yıl ki hedefim ise 10 bin ağacı aşılamak. Ağaç aşılamasını hobi olarak yapıyorum. Zeytin ağaçları bizim için mirastır, dünyaca tanınmış markadır. Hem sofralık hem de zeytinyağı oranıyla bizim baş tacımızdır. Bağımı ağaçlarla koparamıyorum. Her daim ağaçla iç içe yaşamayı seviyorum. Ölünceye kadar bu işe devam edeceğim." diye konuştu.

Ünü dünyaca bilinen Derik zeytininin, kendileri için çok önemli olduğunu belirten 4 çocuk babası Baki, "Zeytin ağaçları bizim için miras, dünyaca tanınmış marka. Hem sofralık hem de zeytinyağı oranıyla bizim baş tacımız." dedi.

DERİK ZEYTİNİ

Derik ilçesinde organik olarak 10 çeşit yetiştirilen zeytine; bugüne kadar İngiltere'de düzenlenen 'Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın, 'kırma sofralık'ta bronz, Japonya'da düzenlenen 'Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda ise zeytinyağı olarak gümüş ödülleri verildi.

Deriklilerin geçim kaynağı haline gelen organik zeytinin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.