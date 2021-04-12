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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:44

Dernek binasını mekan tuttular, aynı yerde bir gün önce de ceza yediler

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dernek binasını mekan tuttular, aynı yerde bir gün önce de ceza yediler

'de bir dernek binasında ikinci kez pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza verildi.

Kırıkkale kent genelinde salgınla ilgili denetimler devam ediyor.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarını aldı.

Adrese baskın yapan ekipler, dernekte bulunan 20 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

Ekipler, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle maske, mesafe ve kural ihlali nedeniyle 20 kişiye 6 bin 250'şer liradan 125 bin lira ceza kesildi.
Aynı mekanda bir gün önce de 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira ceza verilmişti.

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Dernek binasını mekan tuttular, aynı yerde bir gün önce de ceza yediler
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