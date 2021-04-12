Dernek binasını mekan tuttular, aynı yerde bir gün önce de ceza yediler

Kırıkkale kent genelinde salgınla ilgili denetimler devam ediyor.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarını aldı.

Adrese baskın yapan ekipler, dernekte bulunan 20 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

Ekipler, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle maske, mesafe ve kural ihlali nedeniyle 20 kişiye 6 bin 250'şer liradan 125 bin lira ceza kesildi.

Aynı mekanda bir gün önce de 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira ceza verilmişti.