Dilenen kadının hem arabası var hem de evi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilenen bir kadının, tapuda üzerine kayıtlı bir evi ile bir arabası olduğunu ortaya çıkardı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayeti üzerine, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami avlularında, park ve meydanlarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetim yaptı.

ÜZERİNE KAYITLI EVİ VE ARABASI VAR AMA DİLENİYOR!

Ekipler bu denetimlerinde, dilendikleri tespit edilen 2, izinsiz satış yaparak kaldırım işgaline yol açan 1 kadını, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü merkezine getirdi.

Yapılan kimlik tespitinde, dilenenlerden birinin Turgut Reis Mahallesi Müftü Cami civarında vatandaşlardan para toplayan N.Ç. adlı kadın olduğu ortaya çıktı.

Zabıta ekiplerinin, yaptığı araştırma sonucunda dilenen kadının, tapuda üzerinde kayıtlı bir evi ile bir arabası olduğu ortaya çıkarıldı.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tutanaklar tutularak, Kabahatler Kanunu'nun maddeleri gereği idari işlem yapılan bu 3 kişiye, 204'er lira tutarında para cezası kesildi.



Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak para toplamaya çalışan, haksız kazan elde eden kişilere itibar edilmemesini belirterek, dilendikleri tespit edilen kişilere yönelik denetimlerin kesintisiz süreceğini söyledi.