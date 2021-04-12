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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:12 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:20

fetvasına göre orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı?

Diyanet fetvasına göre diş kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı?

11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar orucu bozan durumlarla ilgili detayları merak ederek araştırmayı sürdürüyor. Oruçlu haldeyken dişte veya diş etinde kanama yaşanması durumunda ne olacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak orucu bozar mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Bir Ramazan ayına daha sağlıklı ve huzurlu olarak erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif süresince oruç ibadetini yerine getirecek olan müslğmanlar oruçlu haldeyken diş veya diş eti kanaması olması durumunda orucun akıbetinin ne olacağını öğrenmek isteyerek diş kanaması orucu bozar mı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle diş kanamasının oruca yapacağı etkiyle ilgili detaylar şöyle;



Diş kanaması halinde, eğer ki kan az olur ve boğaza geçmezse oruç bozulmaz. Çok olmak ile birlikte tükürük çoğunlukta ise, oruç yine bozulmaz. Ancak kan tadı bariz şekilde hissedilir ve kan ile tükürük miktarı eşit olur ise, oruç bozulmuş kabul edilir.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER, HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.



UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALIDIR?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

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Diyanet fetvasına göre diş kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı?
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