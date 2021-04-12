Diyanet fetvasına göre diş kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı?





Diş kanaması halinde, eğer ki kan az olur ve boğaza geçmezse oruç bozulmaz. Çok olmak ile birlikte tükürük çoğunlukta ise, oruç yine bozulmaz. Ancak kan tadı bariz şekilde hissedilir ve kan ile tükürük miktarı eşit olur ise, oruç bozulmuş kabul edilir.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.