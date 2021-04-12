Eğlence mekanlarına ceza yağdı! 132 kişiye 438 bin lira ceza kesildi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan beş kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini saptadı. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü için mühürlendiği tespit edilen bir başka iş yerinde de 14 kişinin bulunduğu saptandı. İki farklı adreste sosyal mesafe kurallarına uymayan 17 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na" muhalefet gerekçesiyle idari para cezası kesildi. İki adreste yasa dışı kumar oynayan 13 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi. Kesilen idari para cezasının toplamda 84 bin 615 lira olduğu ifade edildi. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde bulunan adres İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.



ZABITA EKİPLERİ O ADRESLERE MÜHÜR VURDU



İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki iş yerini de denetledi. Eğlence mekanı olan iki farklı adreste sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 26 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 90 bin 194 lira idari para cezası kesildi. İstanbul Kağıthane'de ise Koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan bir adres denetlendi. Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ve kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen bilardo salonunda 48 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Söz konusu adreste bulunan 48 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 166 bin 512 lira ceza kesildi. Adres İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



CANLI MÜZİK ÇALAN MEKANLAR MÜHÜRLENDİ



İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kontrol ve denetimleri kapsamında Beyoğlu İlçesi'nde bulunan üç eğlence mekanını denetledi. Kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik çalınan, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan ve sosyal mesafe kuralları ile Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edilen söz konusu eğlence mekanlarında bulunan 27 kişiye toplamda 93 bin 555 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen üç adres de Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. 1'i bilardo salonu sekiz eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 132 kişiye 438 bin 345 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.