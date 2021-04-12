Elazığ'da çevre dostu enerji tesisi

Elazığ Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmete sunulan Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

131 Hektar alan üzerinde kurulan tesise her gün şehir sınırlarında toplanan çöpler getirilerek düzenli depolama sahalarında biriktiriliyor. Çöplerin oksijensiz ortamda çürümesi sonucu açığa çıkan metan gazı, içten yanmalı motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışmasıyla meydana gelen mekanik enerji alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

2014 yılından buyana yap, işlet, devret modeli ile işletilen tesiste günlük ortalama 350 ton evsel atık depolanıyor. Tesiste, bir yılda 13 Milyon KW enerji üretimi sağlandığı, bu enerjinin yaklaşık 10 Bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji miktarı olduğu belirtildi.

"ÇEVREYE VE İNSANA DUYARLI HİZMET VERİYORUZ"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zuhal Ekmen, çevreye ve insana duyarlı bir belediye olarak hizmet verdiklerini belirterek, "İlimiz genelinde toplanan evsel nitelikli katı atıklar Elazığ merkezine 33 Km uzaklıkta bulunan 131 hektarlık alana sahip katı atık düzenli depolama tesisimizde depolanması ile oluşan metan gazının atmosfere salınımı engellenerek iklim değişikliğine sebep olan zararlı gazların önüne geçilmiş olunmaktadır. Depolama sahamıza günlük ortalama 350 ton evsel atık gelmekte olup, bu atıkların enerjiye dönüştürülmesi ile 10 bin konutun elektrik enerjisi karşılanmış olmaktadır. Sahamıza gelen evsel atıkların üzeri temiz toprakla örtülerek yangın, koku ve görüntü kirliliği gibi çevreye olan zararları en aza indirerek çevre ve yer anlamında da kazanç sağlamış olmaktayız. Tesisimize yıllık ortalama 113 Bin Ton atık gelmekte olup bu atıklardan yıllık ortalama 13 Milyon KW enerji elde edilmektedir" dedi.

METAN GAZI ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Yöneticisi Baran Yıldırım, "İl sınırları içerisinde toplanan çöpler tesisimize getirilerek kantar ünitesinde tartılıyor. Kayıt altına salınan çöpler, boşaltma platformu üzerinden depolama sahasına alınıyor. Atıklar, oluşturulan çöp iskelesi üzerine serilerek çöp sıkıştırma makinası vasıtasıyla sıkıştırılıyor. Sıkıştırılan çöplerin üzeri günlük örtü malzemesi ile kapatılıyor ve çöp deposu oluşuyor. Çöplerin oksijensiz ortamda çürümesi sonucu oluşan metan gazının toplanmasını sağlayan delikli borulama sistemi, biokütle içerine yapılır. Delikli boruların topladığı gazın tesise ulaşmasını sağlayan taşıyıcı hatlar yapılıyor. Booster ünitesinin çekerek aldığı gaz Bin 400 KW/Saat kapasiteli, içten yanmalı, 20 silindirli motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışmasıyla meydana gelen mekanik enerji, alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen elektrik 2 Bin KVA'lık trafolar vasıtasıyla 34500 Volta yükseltilir 4,5 KM uzunluğundaki enerji nakil hattı vasıtasıyla ulusal şebekeye aktarılıyor." dedi.

KOKU VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YOK EDİLİYOR

17 Personelin istihdam edildiği tesisin elektrik üretiminin yanısıra doğaya da büyük fayda sağladığını anlatan Baran Yıldırım, "Bu tesis, doğaya CO2 gazından 25 kat daha fazla zararlı olan metan gazı atmosfere verilmeden bertaraf ediliyor. Çevreye son derece zararlı olan metan gazı yararlı hale getiriliyor. Depolama sahasındaki depo gazı sürekli çekilerek gaz sıkışması sonucu olası patlamaların önüne geçiyor. Çöpler düzenli olarak depolanarak çevreye olan zararlı etkileri azaltılıyor. Koku ve görüntü kirliliği yok ediliyor. Depolama sahalarının bulunduğu bölgeler, daha sonra yaşanabilir çevre haline getiriliyor. Gaz motorlarının çalışması esnasında açığa çıkan ısı sera, konut ve iş yeri ısıtmalarında kullanılabiliyor. Tesiste üretilen elektrik ülke ekonomisine katkı sağlayarak, enerji sektöründe dışa bağımlılık azaltılıyor." ifadelerini kullandı.