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Haberler Yaşam Haberleri Emziren anne oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:22 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:30

? Emzirmek orucu bozar mı?

Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayını idrak eden vatandaşların bir numaralı gündem maddesi genellikle orucu bozan durumlar oluyorken sorusuna yanıt aranıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan kadınlar emzirme dönemiyle alakalı pek çok bilgiye ulaşmaya çalışır. Uzmanlar, hamileliğin ilk ve son üç aylarında oruç tutulmamasını tavsiye ederken hem gebelik hem de emzirme döneminde annelerin sıvı tüketimine dikkat etmesi, dengeli beslenmesi gerekir. Buna göre tutabilir mi, emzirince oruç bozulur mu?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen emziren anneler gün içerisinde sorusuna yanıt arıyor. Tam 1 ay süren oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kadınlar bebek emzirmenin orucu bozup bozmadığını merak ederken '' tutabilir mi? ?'' merak ediliyor. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilirler.

EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ, BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadının oruç tutması ile ilgili konuya yönelik detaylar şöyle;

Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?

EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.

BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Bebek emzirmek orucu bozmaz. Emzirilen bebek kaç aylık olursa olsun bu hüküm değişmez. Yani bebek emziren annelerin de oruç tutması için hiçbir engel yoktur.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.

Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?

ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.

Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?

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Emziren anne oruç tutabilir mi? Bebek emzirmek orucu bozar mı?

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Emziren anne oruç tutabilir mi? Emzirmek orucu bozar mı?
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