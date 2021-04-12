Emzirirken oruç tutulur mu? Emziren annelerin oruç tutmasında sakınca var mı?

Emzirirken oruç tutmak Diyanet tarafından açıklığa kavuşturuldu. Emziren anneler, ibadetlerini yerine getirirken bebeklerinin sağlığı için bir risk olup olmadığını merak ediyor. Oruçluyken emzirme konusunda kafa karışıklığı yaşayan anneler için Diyanet "Emziren anne oruç tutabilir mi?" sorusunu cevapladı.

EMZİRİRKEN ORUÇ TUTMAK DİYANET AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı "Emzirirken oruç tutulur mu?" sorusunu iki şekilde cevapladı. Bu durumun annenin ve bebeğin sağlığına göre şekilleneceğini aktaran Diyanet, İslamiyet'te sağlığın çok önemli bir kıstas olduğuna ve ibadet için sağlığı riske atmanın mekruh sayılabileceğini vurguladı.