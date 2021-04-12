Emzirirken oruç tutulur mu? Emziren annelerin oruç tutmasında sakınca var mı?

Emzirirken oruç tutmak Diyanet tarafından açıklığa kavuşturuldu. Emziren anneler, ibadetlerini yerine getirirken bebeklerinin sağlığı için bir risk olup olmadığını merak ediyor. Oruçluyken emzirme konusunda kafa karışıklığı yaşayan anneler için Diyanet "Emziren anne oruç tutabilir mi?" sorusunu cevapladı.
EMZİRİRKEN ORUÇ TUTMAK DİYANET AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı "Emzirirken oruç tutulur mu?" sorusunu iki şekilde cevapladı. Bu durumun annenin ve bebeğin sağlığına göre şekilleneceğini aktaran Diyanet, İslamiyet'te sağlığın çok önemli bir kıstas olduğuna ve ibadet için sağlığı riske atmanın mekruh sayılabileceğini vurguladı.
EMZİRİRKEN ORUÇ TUTULUR MU?
İlk olarak, oruç tutmayı engelleyecek bir sağlık durumu olmayan, çocuğun sağlığı konusunda risk taşımayan anneler için oruç farzdır ve orucun bozulması caiz değildir. Ancak anne veya bebeğin sağlığı için korkulması gereken durumlarda oruç tutulmayabilir. Ancak anne oruç tutmadığı günleri kaza etmekle yükümlüdür.
HAMİLE VE EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Hamile ve emziren anneler sağlığını tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde oruç tutmama imkanına sahiptir. Ancak bilinen bir sağlık sorunu yoksa, oruçlu olunan süre zarfında anne bir sıkıntı yaşamıyorsa ve hem kendisini hem de bebeği besleyecek güce sahip hissediyorsa orucunu tutabilir. Anne bebeğinin sağlığı için endişe ediyorsa oruç tutması mekruh kabul edilir. Bu durumda annenin orucunu açması farz olur.
ÇOCUK EMZİREN ANNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Hatta bazı alimlere göre tıbbi riske rağmen emziren annenin oruç tutması haram kabul edilir. İbni Akil der ki: "Eğer hamile ve emziren kadın çocuğu üzerine korkarsa emzirme döneminde oruç tutması haramdır. Eğer korkmazsa oruç tutmaması haramdır."
BEBEK EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?
Bebek emzirmek ve hamilelik oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biridir. Gebe ve emziren kadınlara bu bu hakkı tanıyan hadisler bulunmaktadır. (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12) Annelerin merak ettiği bir diğer husus olan "Bebek emzirmek orucu bozar mı?" bilinmezine yanıt veren Diyanet, bu durumun orucu bozan hallerden sayılmadığını belirtmektedir.
SAĞLIK AÇISINDAN EMZİRİRKEN ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?
Uzmanlar, özellikle ilk 6 ayda bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu süreçte annelerin sütünde veya bebeğin kilosunda gözle görülür bir azalma olması halinde orucun riskli olacağı belirtiliyor. Ayrıca anne kendinde halsizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtilerle karşılaşıyorsa yine oruç için riskli grupta sayılıyor.
EMZİREN ANNE ORUÇTA NE YEMELİ?
6 aydan büyük bebeklerde ise ek gıda takviyesi yapılabileceği için sağlıklı anne ve bebeklerde oruç tutulması için bir engel görülmüyor. Ancak uzmanlar, anneleri iftar ve sahur arası dengeli beslenme konusunda uyarıyor. Emziren anne oruçta yediklerine dikkat etmek koşuluyla ibadetini yerine getirebilir.
EMZİREN ANNELER ORUÇ TUTARKEN NASIL BESLENMELİ?
Emziren annelerin sahura mutlaka kalkması gerektiğini söyleyen uzmanlar, aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğinin önemine vurgu yapıyor. Taze meyveler, tam tahıllı gıdalar, protein kaynağı olan yumurta, tavuk, balık, et, kuru baklagil gibi gıdaların mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca en az 3 litre su içilmesi önem teşkil ediyor. Bunlarla birlikte; yulaf, havuç, balık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru incir, süt, yoğurt, hurma gibi anne sütü arttıran besinler, emziren annelerin Ramazan ayını daha rahat geçirmesini sağlıyor.