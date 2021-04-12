Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Epilepsi hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik (uzun süreli) bir hastalık olan epilepsi oruçta nöbet tetiklemesine sebep olabiliyor. Epilepsi tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekiyor. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği bilinir. Buna göre; epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı? İşte detaylar…

Mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet edilecek, dualar okunacak ve oruç tutulacak. İslam alemi için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında epilepsi hastası olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden epilepsisi olanlar oruç tutabilir mi, epilepsi hastaları oruç tutabilir mi, oruçları bozulur mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, epilepsinin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?

EPİLEPSİ HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Halk arasında 'Sara' hastalığı olarak bilinen epilepsi, sinir hücrelerinden çıkan aşırı uyarılma ile beyin fonksiyonlarının bozulmasını tanımlayan vücudun anormal ritmik kasılmaları ile seyreden her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar epilepsi hastası oruç tutabilir mi, epilepsi orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.