Erzurum'da dehşet verici olay! Sırtındaki bıçakla hastaneye gitti!

Erzurum'da dehşet verici bir olay yaşandı...İddiaya göre, Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç'ye haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.