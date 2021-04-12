Eski polis memuru evinde ölü bulundu

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde 2539. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya Mustafa Yağcı ile aynı binada yaşayan bina sakinleri 60 yaşıdaki komşularından bir süredir haber alamıyordu. Yağcı'nın sağlık durumundan endişelenen komşuları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yağcı'nın yaşadığı dairenin kapısını açarak içeri girdi. Yaşlı adamın yaşadığı eve giren ekipler Yağcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Yağcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"SESİ SOLUĞU ÇIKMIYORDU"

Mustafa Yağcı ile aynı binada yaşayan komşuları "Bildiğimiz kadarıyla eski polis memuruydu. Bize hep anlatırdı, zamanında durumu çok iyiymiş. Alkol ve kumara bulaştıktan sonra tüm mal varlığını kaybetmiş, eşiyle de ayrılmış. Burada beraber yaşıyoruz, uzun süredir sağlık sorunları vardı. Şeker hastasıydı, bir ton ilaç kullanıyordu. Birkaç gündür hiç sesini duymadık, kapı gıcırtısı bile gelmedi. Durumundan şüphelenip polise haber verdik, polis gelice Mustafa Ağabey'in hayatını kaybettiğini söyledi. Üzüldük gerçekten" ifadelerini kullandı.