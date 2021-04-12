Evde Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır, salavat nasıl getirilir? Tek ve cemaatle Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır?

Ramazan ayında evde teravih kılınacak ve bu nedenle teravih namazı müezzinliği merak konusu oldu. Ramazan aynı zamanda düşünme, dua etme, iyi işler yapma ve ailenizle zaman geçirme zamanıdır. Koronavirüs salgını nedeni ile bu sene de Teravih namazı evlerde kılınacak. Bu noktada, evde Teravih namazı kıldıracak olanlar, evde Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, evde Teravih namazı nasıl kıldırılır, müezzinliği nasıl yapılır? Cemaatle ve tek Teravih namazı nasıl kıldırılır? İşte, tüm bu soruların yanıtları
TERAVİH MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?
İşte, tüm detayları ile teravih namazı müezzinliği hakkında bilinmesi gerekenler...
Normal yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekatlik son sünnet kılınır.
Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.
4'er ya da 2'şer rekat olarak kılınır. Her 4 veya 2 rekat arada bir kere "Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim." okunur. Bu aralarda ilahi de okunabilir. Son teravih rekatından sonra "Salat-u Ümmiye" 3 defa söylenir.
Ardından müezzin: Euzu Besmele'nin ardından "Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba'nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn" (Ali İmran 53) ayetini okur ve dua edilir.
Duadan sonra vitir namazı için müezzin: "Salli Ala Muhammed Salatü Vitre Niyet" der ve cemaat vitir namazına niyetlenir. İmama uyarak vitir namazı kılınır. Sonunda tesbihat yapılır ve namaz bitirilir.
Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.
Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.
1. Rekat
Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.
2. Rekat
İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3. Rekat
İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.
4. Rekat
Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.