Feci kazada bir aile yok oldu

Kayseri ve Çorum'da meydana gelen 2 kazada 6 vatandaş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kayseri'deki kazada, Semra Şahan'ın kullandığı otomobil, Malatya Karayolu'nun Pınarbaşı İlçesindeki Pazarören Mahallesi mevkiinde, önceki sabah, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sulama kanalına uçan otomobili akşam saatlerinde gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aynı aileden 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Semra Şahan (32), eşi Uzman Çavuş Hüseyin Şahan (36), çocukları Mert Efe Şahan (2) ile Hüseyin Şahan'ın kız kardeşi Damla Şahan'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Şahan'ın Malatya'da görevli olduğu, ailenin, tatil için gittikleri Bursa'dan Malatya'ya dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi. Çorum'da ise Ferhat Arslan'ın (31) kullandığı hafif ticari araç, dün sabah saat 09.30 sıralarında, Osmancık yolunun 15'inci kilometresinde, Mehmet Ünal'ın (55) kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kentte araç kiralama işi yapan Ferit Aslan ile Emniyet müdürlüğünde teknisyen olan ve Koop-İş Sendikası temsilcisi Mehmet Ünal öldüğü kazada, Ramazan Top (40), Tunahan Doğu (19), Can Çetin (37), Barış Gökşen (24) ve Vural Özer (30) yaralandı.