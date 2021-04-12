Diyanet fetvasına göre fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok konu merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere bu yılın ilk oruç ibadeti gerçekleştirilecek olup oruç tutacak vatandaşlar bilinmeyenleri öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; çeşitli rahatsızlıklarından dolayı fitil kullanmak zorunda kalan aynı zamanda oruç tutacak kişiler fitil orucu bozar mı, fitil kullanmak orucu bozar mı gibi pek çok soruya yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitil kullanmanın oruç üzerindeki etkisi açıklandı.

Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok önemli konu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bunlar arasında fitil orucu bozar mı sorusunun yanıtı geliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak aynı zamanda çeşitli hastalıklardan ötürü doktor reçetesiyle fitil kullanmak zorunda kalan kişiler fitil kullanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.

FİTİL KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi açıklandı. Bilindiği üzere fitil kullanımı ağrı kesici, ateş düşürücü ya da bazı amaçlar ile makattan olmak üzere mantar ya da başka kadın hastalıkları tedavisi nedeniyle de ayrıca kullanılmaktadır. Oruç tutacak olanlar ancak fitil kullanmak zorunda kalan ve tedavisini devam ettiren vatandaşlar fitil orucu bozar mı sorusunun yanıtını sorguluyor.

Diyanet'ten fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi hakkında açıklama geldi…