Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 385 can kaybı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, son 24 saatlik bilanço açıklandı.

385 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 536 artışla 5 milyon 67 bin 216'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 385 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 99 bin 163'e çıktı.

KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 8,8'E YÜKSELDİ

Hastanelerde 5 bin 916'sı yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 262 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılar artmaya devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 1147 artışla 310 bin 934'e ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,8'e yükseldi.

AŞILANANLARIN SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 30 bin 780'e çıktı, bunlardan 3 milyon 833 bin 501'ine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Kovid-19 vakalarının artışını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bugün eczanelerde bireylerin kendi kendilerine yapabileceği testlerin satışı başladı. Sağlık Bakanlığının aldığı kararla, bu testlerin ücreti 15 Mayıs'a kadar 6 avro, bu tarihten sonra 5,20 avroyu geçmemesi gerekiyor.