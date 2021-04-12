Diyanet fetvasına göre gargara orucu bozar mı? Oruçluyken gargara yapılır mı?

Ağız bakımının yapılması ve hijyeni açısından gerekli olan, ağızda tutulan ve çene ile ağızın hareket ettirilmesi ile yapılan eyleme gargara denir. Herkesin düzenli olarak yapması gereken bir kişisel bakım olmakla birlikte özellikle oruçluyken dikkat edilmesi gereken konular arasında da yerini alıyor. Oruç tutacak vatandaşlar gargara orucu bozar mı, oruçluyken gargara yapılır mı soruları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; gargara orucu bozar mı? İşte yanıtı!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar ve bozmayan durumlar hakkında sorgulamalar başladı. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve tam bir şekilde yerine getirmek isterken bazı hususlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar arasında oruçluyken gargara yapmak da geliyor. Böyle durumlarda kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Buna göre; gargara orucu bozar mı? Oruçluyken gargara yapılır mı? Diyanet tarafından gargara yapmanın oruç üzerindeki etkisi açıklandı.

GARGARA ORUCU BOZAR MI?

Gargara yapmanın oruç üzerindeki etkisi Diyanet tarafından açıklandı. Oruçluyken gargara yapmak dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Su yutulması ihtimaline karşılık vatandaşların bu konuda ekstra dikkatli olmaları gerekiyor…