Giresun İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İmsakiye 2021 Giresun’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Giresun'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Giresun'da sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Giresun Ramazan İmsakiyesi ile Giresun iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

GİRESUN İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Giresun Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Giresun iftar saati ve sahur vakti şöyle;