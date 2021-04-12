Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, hafta sonları farklı illerden gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor. Hava sıcaklığının hafta sonu 14-16 derecelerde seyrettiği Halfeti'de ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekme imkanı buluyor.

Güneydoğunun Bodrum'u olarak adlandırılan Halfeti'de koronavirüs nedeniyle turist sayısında düşüş yaşanırken su altında kalan caminin minaresiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Halfeti, hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.

HALFETİ, BAHAR MEVSİMİYLE BAMBAŞKA BİR GÜZELLİĞE KAVUŞTU

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, bahar mevsimiyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu.

BATIK KENTİ" TEKNE TURUYLA GEZİLİYOR

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.

Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında yer alıyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor.