Hatay’da esrar yetiştiren 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 12 kilogram kubar esrar ve 139 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıklıdere mahallesinde ikamet eden R.H. ve N.S. isimli şahısların elinde bol miktarda esrar maddesi olduğu bilgisini aldı. Alınan istihbaratla hemen harekete geçen Jandarma, Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri ile kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona Cesur adlı narkotik köpeği de katıldı. Evde yapılan aramada 12 kilogram satışa hazır esrar ve 139 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri kenevirleri kurutarak kubar esrar üreten R.H. ve N.S. gözaltına alındı. Kişilerj andarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.