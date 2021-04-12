Hırsız kadınlar cezaevine konuldu

Adana Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye hırsız girdiği ve 3 bin lira çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdikleri ileri sürülen iki kadını yakalamak için çalışma bölgede çalışma yaptı.

Ekipleri görüp kaçan Ebru U. (21) ve Hülya P. (27) gözaltına alındı. Kadın polis tarafından yapılan üst aramalarında evden çalındığı tespit edilen 3 bin lira bulundu. Ebru U.'nun İstanbul, İzmir ve Kayseri'deki 10 evden, Hülya P.'nin de İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'deki 12 evden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 17'şer yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi.

İki kadının Kayseri'de oturdukları ancak Türkiye'nin bütün şehirlerini gezerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki kadın işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.