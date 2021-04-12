İkizler aynı gün aynı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüse yakalanan tek yumurta ikizi kız kardeşler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel (58) ile Şeyda Hacıkadiroğlu Berber (58) aynı gün doğdukları gibi aynı gün hayatlarını kaybettiler. Lokantacı Şevket Demirel'in eşi 2 erkek çocuk annesi Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel, koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede saat 16.00 sularında hayatını kaybetti. Daha önce kanser tedavisi de gören ve koronavirüse yakalanan ikiz kardeşlerden Turgut Berber'in eşi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber de aynı hastanede aynı gün saat 22.00 sularında son nefesini verdi. Tek yumurta ikizi kız kardeşler aynı gün hayata veda ettiler.

HAYIRSEVERLİKLERİ İLE ANILIYORLARDI

Aynı gün doğan; aynı gün aynı hastanede hayatlarını kaybeden ikiz kız kardeşler Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ile Şeyda Hacıkadiroğlu Berber'in ölüm ilçede üzüntü yarattı. Hayırseverlikleri ile anılan ve zorda olan herkesin yardımına koşan ikiz kız kardeşler yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

FAKİR ÖĞRENCİLERİN OKUMASINA YARDIM EDİYORLARDI

Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ile Şeyda Hacıkadiroğlu Berber aynı zamanda fakir öğrencilere annelik yapıyordu. Kendi çevresinde ve köylerde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere gizli olarak düzenli olarak maddi yardımda bulunuyorlardı. "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" diyerek yaptıkları hayır işlerini gizli tuttukları öğrenildi.

KADER İKİZİ

Kerim Hacıkadiroğlu sosyal paylaşım sitesinde kardeşlerini ölümüne ilişkin paylaşımı ise okuyanları duygulandırdı. Ağabey Kerim Hacıkadiroğlu ilk paylaşımında, "Kader ikizi olan kız kardeşlerim 3 saat ara ile vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin. Acımız büyük. Toprağı bol olsun" dedi. İkinci paylaşımında ise Hacıkadiroğlu, "Ah be kardeşlerim biz ne yapacağız bundan sonra siz olmayınca. İkiz doğdunuz hiçbir zaman ayrılmadınız. Biriniz kanserden, biriniz koronavirüsten. Bu nasıl bir ölüm Allah'ım böyle. Yazılmış kaderiniz 3 saat ara ile rahmetli oluyorsunuz. Allah Hütala sizi ölümde bile ayırmadı. Allah mekanınızı cennet eylesin. Nurlar içinde uyuyun kardeşlerim" diyerek duygularını paylaştı.

HİÇ AYRILMADILAR

Öte yandan Alanyalılar ise "Kader ikizleri" Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ile Şeyda Hacıkadiroğlu Berber'in hayatta hiç ayrılmadıklarını söylediler. "İkisini birlikte çekilmiş fotoğrafına yorum yapan sevenleri, "Şu fani dünyada hiç ayrılmadınız. Rabbem sizi ahrette de hiç ayırmaz inşallah.Mekanlarınız cennet olsun" diyerek üzüntülerini bildirdiler.