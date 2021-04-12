Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:32 Son Güncelleme: 12.4.2021 18:33

İkna çalışması sonucu, 5 mensubu daha güvenlik güçlerine oldu

İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; /KCK terör örgütünden kaçan 5 mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine oldu.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik kararlı politikası devam ediyor. Yapılan operasyonlar ve ikna çalışmaları kapsamında terör örgüte PKK'ya ağır darbeler vurulurken, 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

"TESLİM OLANLARIN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA