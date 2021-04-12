İkna çalışması sonucu, 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik kararlı politikası devam ediyor. Yapılan operasyonlar ve ikna çalışmaları kapsamında terör örgüte PKK'ya ağır darbeler vurulurken, 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

"TESLİM OLANLARIN SAYISI 50'YE YÜKSELDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.