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Giriş Tarihi: 12.4.2021

İmamdan askıda gıda uygulaması

İmamdan askıda gıda uygulaması
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, imam tarafından hayırseverlerin desteğiyle başlatılan "askıda gıda paketi" uygulamasıyla ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor. Tapaçlar İmam Hatip Camisi imamı Uğur Topaktaş, içerisinde kuru gıdaların bulunduğu paketleri caminin içerisinde ve bahçesinde bulunan askılıklara astıklarını söyleyerek "Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle evden çıkamayan ve çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Tespit ettiğimiz vatandaşlardan gelebilenleri buraya davet ediyoruz, askıdan alıp gidiyorlar. Gelemeyenlere ise biz ulaştırıyoruz. Hedefimiz 500 aileye gıda paketi ulaştırmak" dedi.
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İmamdan askıda gıda uygulaması
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