Diyanet fetvasına göre imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İmsak vaktinden sonra su içince oruç bozulur mu?

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Giriş Tarihi: 12.4.2021 08:54 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:02

fetvasına göre imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İmsak vaktinden sonra su içince oruç bozulur mu?

İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

İslam alemi, 2021 yılında da ayına erişmenin huzurunu yaşıyor.. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu ayın farz ibadeti olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da imsaktan sonra su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İşte, Başkanlığı açıklaması ile imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

On Bir Ayın Sultanı ayında vatandaşlar tarafından araştırılan ve pek çok kez tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında imsaktan sonra su içmek yer alıyor. Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunduktan sonra yani, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, İşleri Başkanlığı'nın sahurda imsaktan sonra su içmek hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte, merak edilenler...

İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "( gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)c

İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

İmsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklamasına göre imsaktan sonra su içmek…

Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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Diyanet fetvasına göre imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İmsak vaktinden sonra su içince oruç bozulur mu?
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