İstanbul İmsakiye 2021 - İstanbul imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler...

"İstanbul İmsakiyesi 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilerek İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.
Yoğun olarak merak edilen İstanbul İmsakiyesi 2021 ile birlikte İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48