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Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL İMSAKİYE 2021: İstanbul imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.4.2021 01:11 Son Güncelleme: 13.4.2021 01:11

: ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

İSTANBUL İMSAKİYE 2021: İstanbul imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda İstanbul ilimizde yaşayanlar “2021 ” ile ilgili detayları merak ederek İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “” ile İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"İstanbul İmsakiyesi 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilerek İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

İSTANBUL İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen İstanbul İmsakiyesi 2021 ile birlikte İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar

İSTANBUL İLK İMSAK SAATİ: 4:50


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İSTANBUL İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

İL İL İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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İSTANBUL İMSAKİYE 2021: İstanbul imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?
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