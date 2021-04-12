İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

İstanbul İmsakiyesi 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere, 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşti. Bu gece ilk sahurunu yapacak Müslümanlar, İstanbul imsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorularına haberimizin içerisinde yanıt verdik. İşte İstanbul İmsakiyesi 2021 ile İstanbul iftar saatleri ve sahur vakti!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
İşte İstanbul iftar ve sahur vakti;
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