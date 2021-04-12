İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız arabaya balıklama atladı!

Şüpheli otomobilin ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlayarak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözetleme yaptı. Dakikalarca lüks otomobilde kalan şüpheli, otomobilin ön konsoldaki göstergelerini sökerek diğer şüpheliye verdi.