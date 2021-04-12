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Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:08

'da akılalmaz olay! Hırsız arabaya balıklama atladı!

DHA
İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız arabaya balıklama atladı!

’da akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Kar maskeli 3 şüpheliden biri, park halindeki aracın camını kırdı. Sonra da ısınma hareketleri yapıp, kırdığı camdan balıklama otomobilin içine atladı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı…

İstanbul'da yaşanan akılalmaz olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli geldikleri otomobili, lüks otomobilin yanına park etti. Kar maskeli şüphelilerden biri, otomobilinden inip park halindeki lüks otomobilin yanına gitti.

Şüpheli otomobilin ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlayarak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözetleme yaptı. Dakikalarca lüks otomobilde kalan şüpheli, otomobilin ön konsoldaki göstergelerini sökerek diğer şüpheliye verdi.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli, girdiği lüks otomobilden çıkarak geldikleri otomobile bindi. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülere bir şüphelinin lüks otomobilin içine girerek hırsızlık yapması, diğer şüphelinin göstergeleri taşıması ve şüphelilerin geldikleri otomobille kaçması yansıdı.

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İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız arabaya balıklama atladı!
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